オープニングトーク「今日は雨やな～」岡田師匠の天気の話から始まった今週のおかしば。話すことがないから天気の話をしてる？という揶揄するような空気もなく、そのまま天気の話が続きました。話すことがない＝天気の話、もうこのイジリは古いです。おかしばはワンステージを上がりました。そんな天気の話に続いて繰り出されたのが「岡田師匠はじめて美術館に行く」でした。仕事では行った事がありますが