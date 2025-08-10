プレミアリーグの開幕を告げるFAコミュニティ・シールドが10日に行われる。日本時間23時のキックオフを前に、前年度リーグ王者・リバプールと前年度FAカップ王者・クリスタル・パレスの先発メンバーが発表された。日本代表のMF遠藤航(リバプール)はベンチスタートで、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は先発入り。リバプールはMFフロリアン・ビルツやDFジェレミー・フリンポンといった新加入選手も先発リストに名を連ねている。