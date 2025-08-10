ザルツブルクは10日、FW北野颯太について「当面の間欠場する」と発表した。北野は前日のグラーツァー戦(○5-0)に先発出場するも、前半23分に相手MFサディク・フォファナの足裏タックルを右足首に受けて負傷交代を余儀なくされた。フォファナはVARの介入を経て一発退場になっていた。試合後は松葉杖姿でサポーターに挨拶する様子があったが、クラブによると「右足首に強い打撲と裂傷」を負っているという。全治期間の詳しい情