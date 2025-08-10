気象台は、午後10時37分に、大雨警報（土砂災害）を富山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・富山市に発表 10日22:37時点東部では、11日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報【発表】・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒■立山町□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒