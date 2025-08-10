気象台は、午後10時35分に、大雨警報（土砂災害）を曽於市、霧島市、姶良市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・曽於市、霧島市、姶良市に発表 10日22:35時点薩摩、大隅地方では、11日未明から11日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■曽於市□大雨警報【発表】・土砂災害11日未明から11日夕方にかけて警戒■霧島市□大雨警報【発表】・土砂災害11日未明から11日夕方にか