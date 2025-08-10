気象台は、午後10時34分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を雲仙市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を島原市に発表しました。さらに洪水警報を雲仙市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・雲仙市に発表 10日22:34時点長崎県では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では10日夜遅くまで、南部では11日明け方まで、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報