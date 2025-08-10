大分県日田市では「緊急安全確保」が発令された 大分県内では線状降水帯による猛烈な雨が降っていて日田市の一部地域では警戒レベル5にあたる緊急安全確保が発令されています。日田市は、この地域にはすでに災害が発生している恐れがあるとして、直ちに身の安全を確保するように呼びかけています。 大分地方気象台によりますと、県内西部では線状降水帯による猛烈な雨が降っていて、災害の発生の危険度が急激に高まっていま