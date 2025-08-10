俳優オダギリジョー（49）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、作品選びの条件について明かした。これまで数々の出演作が、カンヌ、ベルリン、ベネチアの世界3大映画祭へ出品されているオダギリ。メジャー作品にはほとんど出ないという出演作の選び方は独特だ。作品選びの4条件を挙げた。「簡単に言うと、自分がその作品を見たいかどうかで決めていますね。その中でも本（脚本）がおもしろいか