◇スコットランド・プレミアリーグ第2戦セルティック2―0アバディーン（2025年8月10日英国・アバディーン）セルティックのMF旗手怜央が敵地のアバディーン戦で今季初ゴールを決め、開幕2連勝に貢献した。1―0の後半21分に右寄りの位置でパスを受け、右足でゴール右上のクロスバーに当たって入る約20メートルのミドル弾を決めた。旗手は後半32分までプレー。FW前田大然はフル出場し、J1川崎Fから加入したFW山田新は後半21