伊東はフランス2部スタッド・ランスから古巣ヘンクへ復帰した森保一監督が8月10日、J1リーグ第25節サンフレッチェ広島対清水エスパルス（0-0）を“ドタバタ”視察した。フランス2部スタッド・ランスからベルギー1部ヘンクへ移籍が決定した日本代表MF伊東純也について言及。クラブのエースナンバー「10」を付ける32歳に期待を寄せた。この日、ガンバ大阪対ファジアーノ岡山を視察予定だった森保監督。午後に広島市内でイベント