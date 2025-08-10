ソフトバンク１―０日本ハム（パ・リーグ＝１０日）――ソフトバンクが４連勝。三回、近藤の適時二塁打で先制し、モイネロが今季２度目の完封勝利を挙げた。日本ハムは好投した伊藤を打線が援護できず、３連敗。◇楽天９―４西武（パ・リーグ＝１０日）――楽天が１５安打の猛攻で打ち勝った。七回にフランコの右前打で勝ち越し、八回に太田の適時二塁打など６長短打で５点を奪って突き放した。西武は投手陣が崩れた。