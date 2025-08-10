サッカー明治安田J2リーグ「V・ファーレン長崎」は10日、ホームで「北海道コンサドーレ札幌」との “平和祈念マッチ” に臨みました。 （福山 雅治さん） 「帰ってきたばい、長崎」 試合前にサプライズで登場したのは、長崎市出身のシンガーソングライター 福山雅治さん。 ピッチ上で「スポーツは平和の象徴だ」と訴え、約1万7000人の観客を沸かせました。 V・フ