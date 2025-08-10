熊本県玉名市付近と菊池市付近では、10日21時50分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。また、熊本市北区付近、山鹿市付近、合志市付近、玉東町付近では、10日22時00分までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。熊本県で猛烈な雨九州北部では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、熊本県玉名市付近、菊