長年連れ添った夫婦でも、すべてをさらけ出すのはなかなか難しいもの。SNS上では「へそくり」以外にも、夫に「内緒にしていることがある」という声が多く聞かれます。世の妻たちが隠している「ちょっとした秘密」とは、一体どんなものなのでしょうか。「夫が泊まりの出張の日は…」やはり多いのは「お金」に関する秘密。へそくりは序の口で、「貯金ゼロと言いつつ、実はしっかりためています」「相続額を少なく伝えてる」など