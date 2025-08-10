気象台は、午後10時23分に、大雨警報（浸水害）を大分市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・大分市に発表 10日22:23時点中部、北部、西部では、11日夜のはじめ頃まで土砂災害に、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大分市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■別府市□大雨警報・土砂災害11日夜