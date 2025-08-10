元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太氏が９日、自身のインスタグラムを更新。留学中の次男が帰国し、俳優の長男・富川立夢（りずむ）（１７）と家族でランチを食べたことを伝えた。「今日はりずむがレッスンおやすみ、下の子が留学から戻って来て、僕もおやすみだったので、自転車に乗って男３人でオムライス食べに行ってきました」と３人で自転車に乗った写真やオムライスを食べる写真を公開し、「＃家族ランチ」などと記した