気象台は、午後10時21分に、大雨警報（土砂災害）を高山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・高山市に発表 10日22:21時点岐阜県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。飛騨地方では、11日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒□洪水警報11日明け方にかけて警戒■郡上市□大雨警報・土砂災害11日昼