気象庁は、10日午後10時20分に「記録的短時間大雨情報」を熊本県へ発表しました。午後10時10分までの1時間に、大津町付近で約１１０ミリ、午後10時までの1時間に、菊池市付近で１２０ミリ以上、長洲町付近で約１１０ミリ、和水町付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼10日午後10時10分までの1時間雨量・大津町付近約110ミリ▼10日午後10時