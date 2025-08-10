日本―グアムゴールを狙う富永＝ジッダ（（C）FIBA・共同）バスケットボールの男子アジア・カップ第6日は10日、サウジアラビアのジッダで行われ、世界ランキング21位の日本は1次リーグB組最終戦で同88位のグアムに102―63で快勝し、2勝1敗の組2位で決勝トーナメント1回戦に進んだ。日本は前半、富永（北海道）を中心に攻め、52―33で折り返すと、後半もリードを広げた。グアムは1勝2敗。次戦は準々決勝進出を懸け、12日にA