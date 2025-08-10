気象台は、午後10時18分に、洪水警報を西海市（江島・平島を除く）に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長崎県・西海市（江島・平島を除く）に発表 10日22:18時点長崎県では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。南部、北部では、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□大雨警報・土砂災害11日明け