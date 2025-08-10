８月10日に開催されたスコットランドリーグ第２節で、日本人４選手を擁する４連覇中のセルティックが、昨季５位のアバディーンと敵地で対戦した。前田大然が左ウイング、旗手怜央が左インサイドハーフで先発。今夏に加入した山田新はベンチスタート、同じく新戦力の稲村隼翔はベンチ外となった。開始８分にアウシシュに鋭いミドルシュートを浴びるが、38歳のレジェンド守護神シュマイケルの好守で凌ぐ。迎えた27分、アーセ