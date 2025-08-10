Jリーグは８月10日、J１第25節の６試合を各地で開催した。町田は神戸と対戦。中山雄太と相馬勇紀の得点で２−０の勝利を収め、６連勝を飾った。鹿島はFC東京に１−０で競り勝つ。田川亨介が挙げた１点を守り抜いた。柏は湘南に２−０で快勝。スコアラーは小屋松知哉と中川敦瑛だ。この結果、鹿島が首位に再浮上し、柏が２位にランクアップ。前節まで首位に立っていた神戸は３位に転落した。京都は名古屋に２−１の逆転勝ち