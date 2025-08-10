女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２８）が、「ＷＡＶＥ」の頂点・レジーナ王座から陥落した。昨夏にＷＡＶＥのリーグ戦「ＣＡＴＣＨＴＨＥＷＡＶＥ」で初優勝した上谷は宮崎有妃を撃破し、同年１１月に同王座を初戴冠。保持するスターダムのワールド王座と２冠王者に君臨しながら、レジーナ王座を４度防衛した。Ｖ５戦（１０日、東京・後楽園ホール）では今年のＣＡＴＣＨ