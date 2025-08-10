NEXCO西日本によりますと、九州自動車道は8月10日午後９時40分ごろから、熊本IC（熊本）から植木IC（熊本）間の上下線で、雨により通行止めとなっています。 今後も雨が予想されているため、解除の見込みは立っていません。 ※2025年8月10日(日)午後11時5分時点