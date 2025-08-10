◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第４日（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス準々決勝が行われ、昨夏パリ五輪銅メダルで世界ランク１３位の早田ひな（日本生命）は、同３位の陳幸同（ちん・こうどう、中国）に２―４で敗れた。早田は両ハンドを力強く振り抜き、前陣での高速ラリーでも世界３位を上回って２ゲームを先取した。だが、第３ゲーム以降は相手の対応力に苦しんだ。ラリーで１本、２本と多く返ってくるよ