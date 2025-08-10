◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―２ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が、途中交代の近本について言及した。５回に一ゴロを打った直後、６回の守備から交代。指揮官は「少し疲労がありまして。ここまで（チームで）唯一ですかね。全部、ゲームに出ていたところですから。こちらとしてもいつ休養を取らせるか…と思っていましたけど、本人がどうしても頑張ってくれているので。大丈夫だと思います」と現状