妊娠13週のころ、バス通勤中に体調不良になり救急車で運ばれたkiki・妊娠⌇育児記録漫画(@kiki_life.s)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妊娠中救急車で運ばれた話』第4話ごらんください。 その日は季節の変わり目ということもあって気温差が激しく、服装選びも大変でした。朝からつわりがひどかったものの、仕事のためバスに乗り込みますが、中は混んでいて蒸し暑い状態。気分が悪くなってしまっ