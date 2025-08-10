宇都宮競輪のG1「第1回女子オールスター競輪」は10日、最終日12Rで決勝戦が行われ、佐藤水菜が捲って2着に5車身差をつける圧巻の走りで完全優勝。昨年の競輪祭女子王座戦からG1は4連続Vで、ガールズケイリン初の快挙となるグランプリスラム（全G1＋ガールズグランプリ制覇）を達成した。9年連続ファン投票1位の児玉碧衣（30＝福岡・108期）は6着に終わった。最終1コーナーで仲沢春香を叩いて主導権。ただ、最終バックで佐藤