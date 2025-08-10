１０日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３０回「人まね歌麿」が放送された。ラストが不穏。雷鳴が鳴り響き、大雨が降る中、一橋治済（生田斗真）が濡れながら舞う。よくないことが起こる時に登場する浄瑠璃人形もカットイン。くるくるとターンをし、地面を叩いた治済は笑みを浮かべ、顔をぬぐう。天に手を伸ばし「時は…来た！」と狂気をにじませて高笑い。田沼意次（渡辺謙）には利根川決壊の一報が入