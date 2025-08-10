卓球・ワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ横浜大会第４日（１０日・横浜ＢＵＮＴＡＩ）――男女シングルス準々決勝が行われ、男子で世界ランキング４位の張本智和（トヨタ自動車）は向鵬（中国）を４―２で破り、準決勝に進んだ。戸上隼輔（井村屋グループ）は世界選手権覇者の王楚欽（中国）に屈した。女子は早田ひな（日本生命）が陳幸同（中国）に２―４で敗れ、大藤沙月（ミキハウス）も敗退した。早田にとっ