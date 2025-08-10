広島市安佐南区の広陵高＝10日午後全国高校野球選手権大会の出場を辞退した広陵高は10日、広島市内の同高へ戻って部員と保護者に説明会を開いた。堀正和校長は判断に至る経緯を説明したとし「理解していただいた」と強調した。全部員への説明会、保護者ら約250人への説明会をそれぞれ開き、混乱などはなかったという。保護者からは「SNS上の誹謗中傷にどう対処するか」との意見があり「個人情報の拡散は問題だ。どこまでできる