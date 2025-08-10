ディアマンテボクシングジムが１０日、三重県津市のメッセウイングＮＨＷ（津市産業・スポーツセンター）でスパーリングイベント「第９回キッズ・ジュニアボクシングフェスタ」を開催した。ＷＢＯが取り組む慈善活動イベント「ＷＢＯキッズドラッグフリープログラム」の一環として開催され、参加者は中部地区だけではなく、近畿、岡山、埼玉など全国各地から総勢１２０人が参加した。この大会は同ジムの野上真司オーナー、奈々