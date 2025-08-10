離別や死別などさまざまな理由から、ひとり親になって子どもを育てているママやパパは少なくありません。そんななかママスタコミュニティには「シングル家庭ってなんで子どもがおかしくなるの？」という投稿がありました。『周りを見ていてもシングルだと問題を抱えている子が多いんだけど、親が片親ってだけで問題が出てくるのはなぜ？』投稿者さんの周囲には、シングルマザーやシングルファザーの子どもは問題が抱えている子ども