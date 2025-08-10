※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫と同僚・芹の関係に違和感を覚えた妻は、ついに離婚を言い渡します。夫は昇進後、責任感から芹の私的な相談に応じるようになり、出張先で2人きりで飲んだことを機に再び距離が縮まってしまいます。夫の説明を聞いていた葉山は、芹の言動には矛盾があると指摘し、「危機管理が甘すぎる」と厳しく非難。妻の苦しみに向き