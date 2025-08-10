明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆忙しさに目が回ってしまうかも。テキパキと順序よくこなす力がつけられるチャンスなので、前のめりになって取り組みましょう。B型の運勢……★★☆☆☆物事がいっきに動き出す、あわただしい日。あれこれ迷っている暇はありません。目の前の課題をひとつずつクリアしていきましょう。O型の運勢……★☆☆