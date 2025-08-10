クリミアの天使「見えない、聞こえない、話せない」ヘレンの人生を変えたサリバン先生との出会い／ヘレン・ケラー 三重苦の奇跡の人（1）1850年代に起きたクリミア戦争による負傷兵への献身的な看護が称えられ、「クリミアの天使」「ランプを持ったレディ」などと呼ばれる、ナイチンゲール。看護師の代名詞ともいえる有名な女性ですが、実は世界の医療を大きく変えるほどの偉業を成し遂げたことを知っていますか。とても裕福な家庭