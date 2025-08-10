気象庁は、10日午後10時0分に「記録的短時間大雨情報」を熊本県へ発表しました。 午後9時50分までの1時間に、玉名市付近で約１１０ミリ、菊池市付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。 【各地の雨量】 ▼10日午後9時50分までの1時間雨量・玉名市付近約110ミリ・菊池市付近約110ミリ これまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっ