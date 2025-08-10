日本サッカー界の「史上最高ストライカー」釜本邦茂氏が10日午前4時4分、大阪府内の病院で肺炎のため死去した。81歳だった。生前、親交の深かった松平健（71）が釜本さんを悼んだ。松平は「訃報にふれ、ただただ驚いております」とした上で「釜本さんには、その気さくなお人柄で弟のように可愛がっていただきましただけに、残念でなりません」と思いを吐露。「いつも笑顔とパワーで元気をくださった尊敬する釜本さんのご冥福を心よ