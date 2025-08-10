※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ妻を精神的に追い詰めた夫は、自らの過ちに気づき、実家に戻った妻へ誠心誠意謝罪。妻は再び傷つけられたら即離婚を条件に再構築を決意します。夫はサプライズで新居を贈ろうと決め、1人で住宅展示場を訪れます。案内役の女性スタッフ・河田と、こだわり満載