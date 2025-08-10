ＪＲ九州によりますと、鹿児島県内の在来線は今月１５日まで、大雨の影響により運行を取り止める区間などがあります（１０日時点）。 【終日運行取り止め】 ▼日豊本線 鹿児島～西都城 ▼肥薩線 吉松～隼人 【本数を減らして運行】 ▼鹿児島本線 鹿児島中央～鹿児島 ▼吉都線 全線 【全列車運休】 ▼特急きりしま（鹿児島中央～宮崎） ・ ・ ・