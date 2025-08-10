気象台は、午後10時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を上天草市、天草市、苓北町に発表しました。また洪水警報を熊本市、八代市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・