「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）今季最長の６カード連続勝ち越しを決めた阪神の藤川球児監督は「最も誇れる選手」と佐藤輝明内野手を絶賛した。初回の第１打席で先制の適時二塁打を放ち、三回の第２打席では右中間へ貴重な追加点となる３１号ソロをたたき込んだ。八回には今季２度目の１試合４安打となる右翼線二塁打を放ち、ダメ押し点を演出。３点差に迫られた九回２死二、三塁の守備でも、代打・増