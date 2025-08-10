Image: Amazon.co.jp この記事は2025年3月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。写真や動画の保存に便利なポータブルSSD。今回紹介するアイ・オー・データ｢スティックSSD SSPE-USC1/E｣は、なんとUSB-A/USB-Cどっちも使えるすぐれもの！だから、Windows PCはもちろん、iPhone 15やiPad、Macにもそ