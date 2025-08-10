気象台は、午後10時7分に、大雨警報（土砂災害）を西予市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛媛県・西予市に発表 10日22:07時点南予では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■西予市□大雨警報【発表】・土砂災害11日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間10日夜遅く