「バスケットボール男子・アジアカップ、日本１０２−６３グアム」（１０日、ジッダ）５４年ぶりのアジア制覇を狙う世界ランク２１位の日本は１次リーグ最終戦で世界ランク８８位のグアムに大勝し、通算２勝１敗のグループＢ２位以上が確定した。２位なら準々決勝進出決定戦に進出し、１２日の決定戦ではＡ組の３位と対戦する。日本は初戦でシリアに勝利したが、第２戦でグループ最大の難敵、世界ランク２８位のイランに敗れ