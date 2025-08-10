大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で主人公・蔦屋重三郎(横浜流星)の妻・ていを好演している橋本愛にインタビュー。横浜との共演の感想や、蔦重の母・つよ役の高岡早紀との現場でのエピソードについて話を聞いた。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』てい役の橋本愛○“座長”横浜流星の姿勢をリスペクト江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸の