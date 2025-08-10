¡üÄ¹´ü´Ö¤«¤±¤Æ»£±Æ¤¹¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖÌòÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬ÃÊ°ã¤¤¡× Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ°¦¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢´î¤Ó¤È¤È¤â¤ËÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶¶ËÜ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ËÜºî½Ð±é¤Î»×¤¤¤äÌòºî¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²Ú