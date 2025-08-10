2025明治安田J2リーグの4試合が10日に行われた。首位に立つ水戸ホーリーホックは、降格圏がチラつく16位モンテディオ山形と敵地で対戦。開始5分に得点ランキングトップの渡邉新太が先制点を挙げると、20分には大崎航詩が敵陣中央からスーパーなミドルシュートを叩き込んで水戸が早々に2点をリードする。終盤に1点を返されたものの、逃げ切った水戸が前節の敗戦を引きずらずに再び白星を掴んだ。昇格プレーオフ圏内に位置する