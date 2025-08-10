Jリーグは８月10日、J２第25節の４試合を各地で開催した。首位に立つ水戸は山形に２−１で競り勝ち、いわきは磐田に３−１で快勝。徳島が仙台を２−０でくだし、愛媛対鳥栖は１−０で後者に軍配があがった。試合後にJリーグの公式XがJ２の最新順位表（８月10日時点）を公開。ネット上では「水戸 このまま独走して優勝してくれ」「次節も徳島との６ポイントマッチ」「あきらめない！くらいつく！」「PO圏外転落...」「嗚呼、