指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」が22日に配信リリースする新曲「内緒バナシ」のミュージックビデオ（MV）を10日、公開した。プロデューサーの指原が作詞を手掛けた本作は「におわせはダメ」と歌うユニークな歌詞が光る、この夏必聴のPOPなラブソングに仕上がっている。＝LOVEは、今年2月に発売した18thシングル「とくべチュ、して/恋人以上、好き未満」でデビューから18作連続となるオリコン週間シング